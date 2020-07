Weil sich die Besucher des Untergrombacher Baggersees bisher nur selten an die Corona-Abstandsregeln hielten, ergreift die Stadt Bruchsal nun härtere Maßnahmen: Sie reduziert die vorhandenen Parkplätze am See am kommenden Wochenende um die Hälfte.

Die Zufahrtstraßen werden ab Belegung des Parkplatzes nur noch für den Anliegerverkehr freigegeben. "Zudem wird der Gemeindevollzugsdienst die Zufahrtsstraßen zum See verstärkt kontrollieren und Knöllchen an widerrechtlich parkende Fahrzeuge verteilen", heißt es in der Meldung der Stadtverwaltung.

"Wir müssen weiterhin achtsam sein, zu unserem eigenen Schutz und zum Schutz der Anderen. Nur so können wir das, was wir bisher an Lockerungen erreicht haben, fortführen und ausbauen", sagt Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick.

"Bitte beachten sie die Abstandsregeln, sonst müssen wir restriktive Maßnahmen ergreifen"

Die Bruchsaler Verwaltungsspitze appelliert an die Vernunft der Baggersee-Besucher: "Bei allem Verständnis für das Bedürfnis, einen Sommertag mit Schwimmen und Sonnen zu verbringen - bitte beachten sie die Abstandsregeln, sonst müssen wir restriktive Maßnahmen ergreifen. Die Corona-Pandemie ist noch lange nicht beendet", so Bürgermeister Andreas Glaser.

Rund um den Untergrombacher Baggersee werden nun aktualisierte Hinweisschilder zu den geltenden Corona-Regeln angebracht. Die Stadtverwaltung warnt zudem davor, in die am See befindlichen Naturschutzzonen einzudringen: "Wenn Sie merken, der Baggersee ist total überfüllt, gehen Sie zum Beispiel in eines unserer Freibäder." Die Zeitfenster für einen Freibadbesuch können unter www.stadtwerke-bruchsal.de gebucht werden.