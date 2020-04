vor 41 Minuten Karlsdorf-Neuthard 11 Corona-Fälle in Asylunterkuft bei Bruchsal: Alle Bewohner getestet und in Quarantäne

In einer Asylunterkunft in Karlsdorf-Neuthard in der Nähe von Bruchsal sind aktuell 11 Fälle von COVID-19-Infektionen bestätigt. "Die infizierten Personen wurden innerhalb des Gebäudes in abgetrennten Bereichen untergebracht, um die Möglichkeit einer Übertragung auf andere Menschen zu minimieren", teilt der Landkreis mit. Alle 136 Bewohner wurden auf das Corona-Virus getestet.