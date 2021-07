vor 39 Minuten Sulzfeld Ab Donnerstag: Shuttle-Bus zum KIZ Sulzfeld wird eingestellt

Der Shuttle-Verkehr zum Kreisimpfzentrum (KIZ) in Sulzfeld wird ab Donnerstag, 29. Juli eingestellt. Das gab der Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) in einer Pressemitteilung bekannt. Hintergrund sind die Gleisbauarbeiten auf der Kraichgaubahn und die daraus resultierenden betrieblichen Änderungen bei der Stadtbahnlinie S4. Letztmals verkehren die Shuttle-Busse zum KIZ somit am Mittwoch, 28. Juli.