vor 9 Minuten Kraichtal Er behauptete, er hätte das Corona-Virus: Mann randaliert in Ritterrüstung und mit Schwert bewaffnet in Kraichtal

Ein in einer Ritterrüstung bekleideter und mit einem Schwert bewaffneter Mann hat am Mittwochabend einen Polizeieinsatz in Kraichtal ausgelöst. Der 35-Jährige hatte zuerst vor einem Haus randaliert und einen 29-Jährigen an der Hand verletzt, um schließlich bei der Festnahme zu behaupten, am Corona-Virus erkrankt zu sein.