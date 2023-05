Ein Behälter im Industriegebiet in Bruchsal verlor wohl eine chemische Flüssigkeit - was gegen 13.34 einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei nach sich zog. Eine Gefahr für Anlieger und Personen konnte schnell ausgeschlossen werden, erklärt die Polizei Karlsruhe auf Anfrage der Redaktion.

Um was es sich bei der ausgetretenen Flüssigkeit handle, sei bis dato unklar. Die Vermutung der Feuerwehr läge bislang auf Salpetersäure, so die Polizei. Die Einsatzkräfte pumpen das verlorene Gefahrengut derzeit in einen geeigneten Behälter. Der Einsatz dauert weiter an.