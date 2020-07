vor 23 Minuten Bruchsal Böschungsbrand an der A5 bei Bruchsal: Rechter Fahrstreifen gesperrt, mehrere Kilometer Stau

Auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen Kronau und Bruchsal ist eine Grasfläche neben der Autobahn in Brand geraten. Darüber informiert die Polizei in einer Eilmeldung.