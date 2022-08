Waghäusel vor 1 Stunde

Brand in größerer Lagerhalle in Waghäusel: Bislang keine Verletzten

Nach ersten Polizeiangaben soll es in der Nacht zum Montag erneut zu einem Feuer in einer größeren Lagerhalle gekommen sein. Dieses Mal betrifft es ein Gebäude in der Franz-Sigelstraße in Waghäusel. Verletzte soll es bislang keine gegeben haben. Auch zur Brandursache gibt es aktuell noch keine Informationen.