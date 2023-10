Wiesloch vor 17 Minuten

Brand auf Wieslocher Recyclinghof: Feuer unter Kontrolle

Ein Großbrand auf einem Recyclinghof in der Bruchwiese in Wiesloch hält am Dienstag, 17. Oktober, Feuerwehr und Polizei auf Trab. Da sich dicke und große Rauchwolken entwickelten, sollen Anwohner in Wiesloch, Walldorf und Nußloch ihre Türen und Fenster geschlossen halten. Schadstoffe befänden sich jedoch nicht in der Luft. Die Brandursache ist noch unklar.