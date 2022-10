Bretten vor 1 Stunde

Bretten: Betrunkener fährt mit Auto auf Friedhof

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen auf einem Friedhof in Bretten (Kreis Karlsruhe) gelandet. Polizeiangaben von Mittwoch zufolge bog der 35-Jährige am Vorabend angetrunken und ohne Führerschein in das Friedhofsgelände ein - versehentlich, wie er selbst angab. Bei einem Wendeversuch übersah er ein Grab, rammte ein Kreuz und blieb mit dem Auto im Gras stecken.