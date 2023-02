von (pol/vem)

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 25-jährige VW-Fahrer gegen 16.30 Uhr auf der B293 von Bretten kommend in Richtung Eppingen. In einer langegezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Unfallverursacher hat keinen gültigen Führerschein

"In der Folge fuhr er die Böschung zum parallel verlaufenden Fuß-und Radweg hinauf, überschlug sich und prallte gegen einen in der Straße Langenmorgen abgestellten Sattelzug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen von dem Lkw abgewiesen und überschlug sich erneut mehrfach, bevor er auf einem Grünstreifen neben dem Radweg zum Stehen kam", heißt es dazu in der Mitteilung der Polizei.

Beide Fahrzeuginsassen konnten das Unfallfahrzeug selbstständig verlassen, wurden aber vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Verletzungen soll es aber keine gegeben haben.

Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.