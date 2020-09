vor 1 Stunde Benefizradtour macht Station am Bruchsaler Schloss

Zum wiederholten Mal macht der Radtreff Rhein-Neckar auf seiner jährlichen Benefiztour Station in Bruchsal. Rund 300 Radrennfahrer jeden Alters werden am kommenden Sonntag zur Mittagsrast am Bruchsaler Schloss erwartet. Dies verkündete die Stadt Bruchsal in einer Pressemitteilung.