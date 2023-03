Oberhausen-Rheinhausen vor 1 Stunde

Bei Leiche auf dem Rhein handelt es sich um Vermissten aus Philippsburg

Am Dienstagmittag, 21.März wurde am Rhein bei Oberhausen-Rheinhausen eine Leiche an der Kette einer Boje gefunden. Einsatzkräfte der Karlsruher Polizei sowie des Wasserschutzes waren vor Ort. Wie die Polizei nun in einer Pressemitteilung bekannt gibt, handelt es sich bei dem Leichnam um den seit 20. Februar vermissten 50-Jährigen aus Philippsburg.