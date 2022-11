Forst vor 5 Stunden

A5 bei Bruchsal: Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß zweier Wagen

Ein 24 Jahre alter Mann ist bei dem Zusammenstoß zweier Autos auf der Autobahn 5 im Kreis Karlsruhe tödlich verletzt worden. Durch den Aufprall geriet der Wagen gegen die Leitplanke und überschlug sich, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 24-Jährige war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr befreit. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.