Bretten vor 1 Stunde

Auto landet in Handyreparaturgeschäft: Mitgeschleifter Mann wird leicht verletzt

Ein Auto ist in ein Handyreparaturgeschäft in Bretten (Landkreis Karlsruhe) gefahren und hat einen jungen Mann mitgeschleift. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall in der Nacht auf Mittwoch nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Er lehnte sich durch die Tür in sein Auto und betätigte die Zündung.