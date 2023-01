Karlsruhe vor 2 Stunden

Plötzlich Feuer gefangen: Auto brennt auf A5 bei Bruchsal aus

Wie die Feuerwehr Bruchsal in einer Pressemitteilung informiert, fing am Montagabend ein Auto auf der Autobahn A5 bei Bruchsal /Untergrombach plötzlich Feuer. Der Fahrer konnte den Wagen noch rechtzeitig auf dem Standstreifen abstellen und sich unverletzt in Sicherheit bringen.