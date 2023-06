Mit großer Sorgfalt und unter den aufmerksamen Blicken zahlreicher Anwohner und Tierfreunde rückten die Feuerwehrleute mit einer Drehleiter an. Kurz darauf konnten die Einsatzkräfte das kleine Eichhörnchen aus seiner misslichen Lage zu befreien.

"Eine spürbare Erleichterung machte sich breit, als das Tier sicher in Obhut genommen wurde. Die Feuerwehrleute kümmerten sich liebevoll um das gerettete Eichhörnchen und brachten es in den Garten des betreffenden Anwesens. Dort wartete bereits sehnsüchtig die Mutter des kleinen Tieres", schreibt die Feuerwehr Bretten in einer Pressemitteilung.

Die Eichhörnchenmama trug das Baby umgehend zurück in das Nest.