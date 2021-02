vor 1 Stunde Bruchsal Auffahrunfall auf B35 bei Bruchsal/Forst: Polizei sucht Zeugen

In einer Pressemitteilung hat das Polizeipräsidium einen Zeugenaufruf gestartet. Grund hierfür ist ein Auffahrunfall am Mittwochnachmittag, gegen 14 Uhr, auf der Bundesstraße 35 an der Ausfahrt Bruchsal/Forst bei dem ein 47-jähriger Autofahrer und ein 40-jähriger Lkw-Fahrer involviert waren. Der Autofahrer trug dabei leichte Verletzungen davon. Beide Fahrer machen zum Unfallhergang widersprüchliche Angaben.