Nach Angaben der Polizei Karlsruhe soll die alkoholisierte Frau gegen 17.40 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in Bruchsal mit einem Küchenmesser auf ihren Ehemann eingestochen und dabei tödliche Verletzungen zumindest billigend in Kauf genommen haben. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch nicht bekannt.

Dem Mann gelang es trotz seiner Verletzungen, die Ehefrau bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der 36-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Er erlitt eine Stichverletzung im Thorax-Bereich. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Kenntnissen nicht mehr. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen