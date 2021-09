vor 31 Minuten Stettfeld Aggressiver 63-Jähriger sorgt für SEK-Einsatz in Stettfeld

Ein 63 Jahre alter Mann wurde am Dienstag gegen 23.40 Uhr in Stettfeld von Kräften des Spezialeinsatzkommandos in seiner Wohnung festgenommen. Er stand offenbar erheblich unter Alkohol und hatte kurz nach 20.00 Uhr nach häuslicher Gewalt Beamte des Polizeireviers Bad Schönborn mit einem Messer bedroht.