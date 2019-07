vor 2 Stunden Bad Schönborn Zwei Tuberkulosefälle an Schulen in Bad Schönborn

In zwei Schulen in Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) sind zwei Schüler an Tuberkulose erkrankt. Beide würden derzeit mit Medikamenten behandelt und mit Sicherheit wieder gesund werden, sagte am Freitag der zuständige Arzt für Gesundheitsschutz am Landratsamt Karlsruhe. Tuberkulose sei heutzutage ohnehin in der Regel heilbar. Bei der einen Schule handelt es sich einer Mitteilung der Behörde zufolge um eine Gemeinschaftsschule, bei der anderen um eine Grundschule.