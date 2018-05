vor 6 Stunden Barcelona/Hockenheim Zukunft ungewiss: Hockenheim kämpft um Formel 1

Die Zukunft der Formel 1 in Deutschland nach dem Rennen im Juli ist weiter völlig ungewiss. Georg Seiler will sich als Geschäftsführer der Hockenheimring an diesem Wochenende mit den Verantwortlichen der Motorsport-Königsklasse wieder zusammensetzen. "Wie es weitergeht, weiß ich nicht", sagt er. Der Vertrag endet nach dem Grand Prix vom 20. bis 22. Juli.