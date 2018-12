18.11.2018 15:08 Bruchsal Zugtunnel in Bruchsal: Hunderte Retter im Einsatz für möglichen Zugunfall im Tunnel

Fast 800 Rettungskräfte haben sich in der Nacht zum Sonntag an einer Großübung im Eisenbahntunnel in Bruchsal beteiligt. Das Szenario war schwierig: Im 3,3 Kilometer langen Rollenbergtunnel auf der Strecke von Stuttgart nach Mannheim sollte ein ICE entgleist sein.