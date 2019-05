Vom 29. Mai bis zum 2. Juni findet zum aller ersten Mal das "Zucker, Wag & Häusel"-Festival statt. Vor der Eremitage in Waghäusel sollen an fünf Tagen fünf Künstler aus unterschiedlichen Genres spielen. Eine weitere Open-Air Bühne mit Tagesprogramm und Food-Trucks befindet sich auf dem Piazza des Ermitagegartens.

Auf dem Festival, gegründet von Jürgen Vogel und Stefan Buck, spielen jeden Abend ab 20 Uhr verschiedene Interpreten. Am Piazza des Ermitagegartens steht unter anderem eine weitere Open-Air Bühne bereit. Vom 29. Mai bis 2. Juni wird rund um die Eremitage nicht nur die Bühne gerockt, sondern eine Kleinmesse mit Gartenmarkt, Kunst und Handwerk lockt nach Waghäusel.

Adel Tawil sollte das Festival ursprünglich am 29. Mai eröffnen. Laut Veranstalter muss das Konzert aus produktionstechnischen Gründen allerdings abgesagt werden. Nun eröffnet Me And The Heat die Festivaltage. Am zweiten Abend übernimmt dann Matthias Reim das Mirko. Freitagabend wird dann eine Mischung aus HipHop und Funk aufgelegt: "La Brass Banda" spielt im Palastzelt. "Queen-Real-Tribute", eine Queen-Coverband, übernimmt dann am 1. Juni das Palastzelt.

Am letzten Tag des Festivals spielt, schon um 19 Uhr, die Band "Erste Allgemeine Verunsicherung". "Mit diesen fünf Formationen und Künstlern sind wir bestimmt gut aufgestellt und haben für jeden Musikgeschmack das passende Angebot", so Jürgen Vogel.