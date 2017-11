17.10.2017 12:09 Graben-Neudorf Zeugen gesucht: Unbekannte sprengen Geldautomat in Supermarkt

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag um 1.08 Uhr in einem Supermarkt in Graben-Neudorf einen Geldautomat gesprengt. Der verursachte Schaden liegt bei rund 15.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.