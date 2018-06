Aus einem unklaren Grund ist ein Sattelzug am Freitag in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und zur Seite gestürzt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Er war nicht angeschnallt.

Ein 59-jähriger Lastwagenfahrer war am Freitagvormittag gegen 11 Uhr auf der K3503 bei Bretten-Büchig mit seinem mit Sand beladenen Fahrzeug unterwegs. Aus noch unklarer Ursache ist er in einer langgezogenen Rechtskurve mit seinem Auflieger von der Fahrbahn abgekommen. "Der Zug fuhr in der Folge eine etwa dreieinhalb Meter tiefe Böschung hinunter und blieb nach einigen weiteren Metern auf der rechten Seite liegen", so die Polizei in ihrer Meldung weiter.

LKW kippt bei Bretten um Alle Bilder

Der nicht angeschnallte Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. "Der Fahrer konnte sich anschließend selbst befreien und wurde von einem zufällig hinzugekommenen Arzt nebst Krankenschwester erstversorgt", so der Bericht. Darüber hinaus sind ein Notarzt- und Rettungsteam vor Ort geeilt.

Am Nachmittag ist die Straße noch immer gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen dauern noch bis in die frühen Abendstunden, kündigt die Polizei an. Es entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro.