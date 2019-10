Das Bruchsaler Unternehmen "Volocopter" stellte am Mittwoch seine VoloDrone vor. Sie soll Lasten von bis zu 200 Kilogramm transportieren können. Das Einsatzgebiet könnte Logistik, Landwirtschaft und öffentliche Versorgungsindustrie sein.

Die VoloDrone ist eine unbemannte, voll-elektrisch angetriebene Schwerlastdrohne, die maximal 200 Kilogramm bis zu 40 Kilometer weit fliegen kann. Sie kann beispielsweise Kisten, Flüssigkeit oder Maschinen transportieren.

Unternehmen ist Technologie-Vorreiter

"Mit der Lastendrohne expandiert Volocopter in die Logistik, Landwirtschaft, Infrastruktur und öffentliche Versorgungsindustrie", so das Bruchsaler Unternehmen in einer Pressemeldung. Jüngst absolvierte das Flagschiff des Unternehmens, der Volocopter, öffentliche Flüge in Singapur sowie 2017 den weltweit ersten autonomen Flug eines Flugtaxis in Dubai.

Die Drone kann ferngesteuert werden oder automatisch voreingestellte Routen abfliegen. Im Raum zwischen dem Landegestell kann eine Europalette Platz finden und es können Hebeband, Sprühvorrichtungen oder andere Geräte befestigt werden.

Marktreife in fünf Jahren angepeilt

"Anwendungsfälle beinhalten unter anderen die Lieferung schwerer Pakete in abgelegene Orte, Ernteschutz, Transporte von unhandlichen Teilen auf Baustellen", so das Unternehmen, "überall dort, wo ein Bodentransport an seine Grenzen kommt, kann die VoloDrone eine neue Zugangsdimension über die Luft bieten."

Im Oktober 2019 hob der VoloDrone-Demonstrator erstmals ab, wobei die Markteinführung des Serienprodukts innerhalb der nächsten fünf Jahre stattfinden soll.