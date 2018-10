vor 2 Stunden Karlsruhe Verwaltungsgericht Karlsruhe verhandelt über Anfechtung von Brettener OB-Wahl

Ging bei den Oberbürgermeisterwahlen in Bretten (Kreis Karlsruhe) alles mit rechten Dingen zu? Über diese Frage verhandelte am Freitag das Verwaltungsgericht in Karlsruhe. Grundlage des Falles ist die Klage einer Bürgerinitiative, die das äußerst knappe Wahlergebnis vom vergangenen Dezember anficht und nun gegen das Land Baden-Württemberg zu Felde zieht.