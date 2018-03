Zwei Unbekannte haben am Montagmorgen mit ihren Autos einen Jaguar ausgebremst und den Fahrer bedroht. Dieser gab Gas und konnte so den Räuber nach kurzer Verfolgungsjagd entkommen.

Ein 60-Jähriger wurde am Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit beinahe Opfer eines Autodiebstahls. Der Mann war gegen 5.40 Uhr mit seinem schwarzen Jaguar aus Richtung Bruchsal nach Kronau auf der B35. Auf der Überleitung zur Umgehungsstraße in Richtung Ubstadt-Weiher wurde er dann nach Polizeiangaben von einem schwarzen Kleinwagen überholt. Der Fahrer bremste den Jaguarfahrer aus und bedrohte ihn nach dem Anhalten mit einer Pistole.

Hinter dem Jaguar hielt ein zweiter Kleinwagen, aus dem zwei Männer ausstiegen. Einer klopfte mit einem silbernen Baseballschläger an die Scheibe des Jaguars und forderte den Fahrer in englischer Sprache auf aus zusteigen. Doch der 60-Jährige gab Gas und fuhr in Richtung Ubstadt-Weiher davon. "Zunächst verfolgten ihn beide Fahrzeuge, bogen dann aber nach Ubstadt, beziehungsweise in Stettfeld in Richtung Langenbrücken ab", so die Polizei.

Die Täter werden gesucht

Beim überholenden Fahrzeug dürfte es sich um einen schwarzen Renault, bei dem zweiten um einen rötlichen Kleinwagen gehandelt haben. Beide Fahrzeuge hatten Pforzheimer Kennzeichen. Der Täter mit der Pistole wird als zirka 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint und kurze schwarze krause Haare. Getragen hatte er eine rote Jacke, eine blaue Hose und grün-schwarze Sportschuhe.

Der Täter mit dem Baseballschläger war ebenfalls etwa 25 Jahre alt und zirka 1,75 Meter groß. Er trug eine schwarze Lederjacke und blaue Jeans. Er sprach schlechtes Englisch. Zeugen, die den Vorfall beobachtete haben, oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.