vor 7 Stunden Kraichtal Vermisste Frau aus Kraichtal verletzt in den Weinbergen aufgefunden: Die Ermittlungen dauern an

Die vermisste Frau aus dem Kraichtal wurde in den Weinbergen bei Kraichtal-Unteröwisheim aufgefunden. Die Hintergründe ihres Verschwindens seien noch nicht geklärt, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.