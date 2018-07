Weil er sich nicht von der Polizei kontrollieren lassen wollte, ist ein 28-Jähriger am späten Donnerstagabend durch die Bruchsaler Innenstadt gerast. Dabei gefährdete er mehrere Menschen, so die Polizei. Trotz Flucht konnte der Mann von den Ermittlern identifiziert werden.

Die Verfolgungsfahrt nahm gegen 23.30 Uhr ihren Anfang, als eine zivile Polizeistreife einen Mercedes-Fahrer kontrollieren wollte. "Beim Erkennen der Polizeibeamten versuchte er sich der Kontrolle durch Flucht und weit überhöhter Geschwindigkeit zu entziehen, bei welchem er mehrfach Pkws, Lkws und auch Fußgänger konkret gefährdete", heißt es am Freitag im Pressebericht.

Die "grob verkehrswidrige und rücksichtlose" Verfolgungsjagd ging von der Durlacher Straße, Peter- und- Paul-Straße und weiter über die Tunnel- und in die Salinenstraße. Dort missachtete er eine rote Ampel und flüchtete weiter über den alten Güterbahnhof in die Werner-von-Siemens-Straße und dann in die Talstraße. Erst dort endete die Fahrt neben einer Eisdiele.

Flucht ging zu Fuß weiter

Der Mercedes-Fahrer flüchtete dann zu Fuß weiter. "Sein gleichaltriger Mitfahrer konnten vorläufig festgenommen und kontrolliert werden", berichtet die Polizei weiter. Der Fahrer konnte in der Nacht zwar entkommen, konnte von der Polizei aber mittlerweile zweifelsfrei identifiziert werden. Daher ist auch klar, warum der Mann die Flucht ergriff: Er besitzt keinen Führerschein.

Das Polizeirevier Bruchsal sucht dringend Zeugen, die das Fahrverhalten des Mercedes-Fahrers beobachtet haben und Verkehrsteilnehmer, die durch die gefährliche Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. Hinweise werden rund um die Uhr unter 07251/7260 entgegen genommen.