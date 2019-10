vor 6 Stunden Bretten/Rastatt Verdacht auf illegale Schusswaffen: Polizei durchsucht Wohnungen in Bretten und Rastatt

Bei einem Einsatz gegen illegale Waffen hat die Polizei am Dienstagmorgen im Landkreis Karlsruhe mehrere Wohnungen in Bretten und eine Wohnung in Rastatt durchsucht. Den Angaben zufolge wurden in Bretten zwei Kurzwaffen - also Pistolen beziehungsweise Revolver - und ein Schlagring entdeckt.