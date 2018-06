vor 1 Stunde Karlsbad Vandalismus am Waldkulturpfad: Unbekannte randalieren in Karlsbad

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende, vom 22. bis 24. Juni, am Waldkulturpfad in Karlsbad randaliert. Teile des dortigen Lehmofens wurden dabei stark beschädigt. Das teilt die Gemeinde Karlsbad in einem Bericht an die Presse mit.