12.02.2018 17:42 Oberderdingen Unglück in Oberderdingen: 55-jähriger Arbeiter bei Baggerarbeiten getötet

Bei Tiefbauarbeiten für die Erweiterung eines Industriegebietes von Oberderdingen bei Bretten ist an einer Baustelle in der Höhenburgstraße am Montagmittag ein 55 Jahre alter Bauarbeiter zu Tode gekommen.