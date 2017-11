Ein 41-jähriger Autofahrer war am Mittwochabend gegen 21 Uhr auf regennasser Fahrbahn auf der Autobahn A5 bei Bad Schönborn unterwegs, als er nach Angaben der Polizei durch Aquaplaning ins Schleudern geraten war und gegen einen Klein-Lkw prallte. Offenbar war der Mann auf der nassen Fahrbahn zu schnell unterwegs.

"Die Kollision der beiden Fahrzeuge forderte zwei Verletzte und ein Schaden von 55.000 Euro," so die Polizei am Donnerstag. Nach Polizei-Angaben sei der Autofahrer zunächst gegen die linke Leitplanke geprallt. Von dort driftete das Auto zurück auf die mittlere Spur und stieß dort gegen den Klein-Lkw. Beide Fahrzeuge kamen laut Polizei in der Folge nach rechts von der Autobahn ab, wobei der Laster auf die Seite umkippte.

Die beiden Insassen des Kleinlasters im Alter von 19 und 25 Jahren wurden nach Polizeiangaben verletzt und kamen zur Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Die beiden Unfallfahrzeuge mussten von Abschleppdiensten etwa 30 Meter abseits der Fahrbahn geborgen und abgeschleppt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen aufgrund des Unfalls ist es nach Polizeiinformationen nicht gekommen.

Aktualisierung, 15:36 Uhr:

Wie nun auch das Polizeipräsidium Offenburg berichtet, ist es einige Stunden später, am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr, weiter südlich zu einem weiteren Unfall durch Aquaplaning gekommen. Bei Baden-Baden habe ein Autofahrer mit abgefahrenen Breitreifen auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verloren. Er prallte gegen ein Wohnmobil. Es wurden zwar keine Personen verletzt, aber es entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro.