vor 1 Stunde Bruchsal Unfall bei Bruchsal: Ein Schwerverletzter nach Frontalzusammenstoß auf B3

Wie die Polizei in einer Eilmeldung mitteilt, kam es gegen 14.10 Uhr auf der B3 bei Bruchsal in Fahrtrichtung Ubstadt-Weiher in Höhe der Tankstelle am Ortsausgang zu einem Frontalzusammenstoß.