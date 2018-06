Um nicht mit einem auf ihrer Spur entgegenkommenden Lastwagen zu kollidieren, bremste eine junge Frau am Dienstag ihr Auto so stark ab, dass eine nachfolgende Frau auffuhr. Verantwortlich für den Unfall war aber ein Lastwagen-Fahrer, der mit seinem Gefährt einen anderen Lastwagen überholen wollte und daher auf die Gegenfahrbahn ausscherte.

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer unternahm am Dienstag, gegen 20.30 Uhr, einen gefährlichen Überholvorgang auf der Bundestraße 36 in Höhe Graben-Neudorf. Er war in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs, als er in den Gegenverkehr ausscherte, um den vor ihm befindlichen Lkw zu überholen.

"Er missachtete den Gegenverkehr, so dass es durch eine sofort eingeleitete Gefahrenvollbremsung einer entgegenkommenden Peugeot-Fahrerin zu einer Kollision mit dem hinter ihr befindlichen Fiat kam", so die Polizei weiter. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die 25- und 27-jährigen Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Zudem wurde ein Teil der Schutzplanke beschädigt und es musste im Anschluss eine Nassreinigung der Straße durchgeführt werden.

Obwohl der Lkw-Fahrer nach seinem waghalsigen Überholvorgang den seitlichen Grünstreifen streifte, ergriff er anschließend die Flucht. Das Polizeirevier Philippsburg nimmt nun unter 07256/93290 sachdienliche Hinweise entgegen.