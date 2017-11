24.09.2017 12:09 Bruchsal Unfall auf B35: Verletzte Beifahrerin muss aus Pkw befreit werden

Schwer- und leichtverletze Personen forderte ein Verkehrsunfall am Samstagnachmittag an der Einmündung der Christian-Pähr-Straße auf der B35 in Bruchsal, darüber informiert die Feuerwehr Bruchsal.