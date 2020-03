vor 3 Stunden Bruchsal Unfall auf A5: Autobahn bei Bruchsal in Richtung Frankfurt gestört - Lkw-Fahrer schwer verletzt

Wie die Polizei in einer Eilmeldung bekanntgibt, hat es auf der A5 zwischen Bruchsal und Kronau in Fahrtrichtung Frankfurt einen schweren Unfall gegeben. Ein Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Rettungsmaßnahmen dauern noch an.