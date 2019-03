vor 2 Stunden Bruchsal Über 100 Verstöße gegen die Rettungsgasse: 23.000 Euro Bußgeld für Autofahrer nach Unfall auf A5 bei Bruchsal

Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 5 in der Nähe von Bruchsal hat die Polizei hart gegen Fahrer durchgegriffen, die keine Rettungsgasse gebildet hatten. Mehr als 100 Fahrer werden zusammen etwa 23.000 Euro an Bußgeld zahlen müssen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine halbe Stunde lang hatten die Beamten die Strecke in Richtung Heidelberg überwacht.