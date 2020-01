Nicht nur Bus und Bahn: Zur Flotte des öffentlichen Nahverkehr in Karlsruhe gehören nun auch kleine, schwarze Transporter - "MyShuttles" genannt. Sieben Wochen lang konnten Fahrgäste die Minibusse in Dettenheim und Graben-Neudorf kostenlos nutzen - 1.500 Fahrgäste kamen seitdem so an ihr Ziel. Nach dieser Testphase ist "MyShuttle" ab Februar offiziell Teil des Verbundtarifes.

Drei schwarze Kleinbusse sind seit Mitte Dezember in Dettenheim und Graben-Neudorf unterwegs. Zu 1.000 Fahrten sind sie in den letzten Wochen aufgebrochen, um Kunden des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) an ihr Ziel zu bringen. Der Unterschied zu Bus und Bahn: Die "MyShuttles" fahren nur, wenn sie gerufen werden - ähnlich einem Taxi.

"Wir sind sehr zufrieden, wie unser On-Demand-Angebot in den beiden Gemeinden angelaufen ist. Das Feedback der Kunden fällt durchweg sehr positiv aus und auch die Fahrgastzahlen zeigen, dass dieses Angebot von den Bürgern in Dettenheim und Graben-Neudorf gut angenommen worden ist", zieht der zuständige KVV-Unternehmensbereichsleiter Olaf Strotkötter eine erste positive Zwischenbilanz. "Es ist eine tolle Ergänzung zum bestehenden Nahverkehr."

Eine Fahrt mit dem Minibus kostet 2,10 Euro

War die Nutzung der schwarzen Minibusse bislang kostenlos, wird das Angebot ab Montag, 3. Februar, in den Tarif integriert. Fahrgäste zahlen dann für die über die App "KVV.easy" buchbaren Minibusse 2,10 Euro pro Fahrt - so viel wie für jede andere Busfahrt in den zwei Gemeinden. "Mit einer BahnCard-Ermäßigung beträgt der Fahrpreis sogar nur 1,60 Euro", gibt der KVV in einer Pressemeldung bekannt. Monats-, Jahres- oder Studikarten gelten in den Bussen ebenfalls.

Dennoch müssen sich alle Kunden, die noch nicht bei "KVV.easy" registriert sind, einmalig mit ihren Bezahldaten in der App anmelden, damit sie beim Einstieg ins Fahrzeug identifiziert werden können. Besitzen sie einen gültigen Fahrschein, können die Kunden das beim Bestellvorgang angeben und es erfolgt keine Geldabbuchung.

Finanziert wird "MyShuttle" vom Landkreis Karlsruhe, der testen will, ob solch ein digital buchbares On-Demand-Angebot von den Kunden mittelfristig angenommen wird. In den nächsten Jahren will der Landkreis die bedarfsgerechten Mobilitätsangebote weiter ausbauen. Bereits in der Planung ist eine Ausweitung des "MyShuttle"-Angebots im Albtal, wo seit Frühjahr 2019 ein On-Demand Verkehr im Stadtgebiet von Ettlingen erfolgreich etabliert wurde.

In Dettenheim und Graben-Neudorf fahren die auffällig gebrandeten schwarzen "MyShuttle"-Busse montags bis donnerstags von 19 bis 24 Uhr. An Freitagen und Samstagen steht das Mobilitätsangebot von 19 bis 2 Uhr zur Verfügung, an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 24 Uhr. Bis zu sechs Fahrgäste finden in den Fahrzeugen Platz. Bestellt werden können die Busse über die Smartphone-App "KVV.easy".

80 "virtuelle Haltestellen" stehen zur Verfügung

Die 80 in der App hinterlegten virtuellen Haltestellen beinhalten sämtliche Bushaltestellen in den beiden Kommunen und viele weitere fest definierte Punkte. Die Fußwegeroute zur nächsten virtuellen Haltestelle wird dem Kunden über die digitale Anwendung angezeigt. "Die App zeigt außerdem ein Foto sowie eine textliche Beschreibung zur Haltestelle, sodass die exakten Abholorte leicht auffindbar sind", so der Karlsruher Verkehrsverbund.