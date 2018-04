vor 52 Minuten Oberhausen-Rheinhausen Tödliches Flugunglück bei Rheinhausen: Ursache weiter unklar

Die Ursache für das Flugunglück Mitte Januar mit vier Toten nahe Karlsruhe ist nach wie vor nicht geklärt. Der Bericht der Ermittler sei "in Mache", sagte ein Sprecher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) am Montag in Braunschweig.