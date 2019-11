vor 3 Stunden Bruchsal Tödlicher Wohnungsbrand in Bruchsal: Mann hat das Feuer vermutlich selbst gelegt

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bruchsal ist am Wochenende ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei benachrichtigten Nachbarn die Einsatzkräfte am späten Samstagabend, nachdem sie Rauch im Obergeschoss bemerkt hatten.