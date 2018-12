vor 1 Stunde Bruchsal Tierischer Besuch zu Heiligabend: "Hasi" gastiert auf dem Bruchsaler Polizeirevier

Ja, ist denn schon Ostern? Das könnten sich die Bruchsaler Polizeibeamten gedacht haben, die an Heiligabend zu einem Supermarkt in der John-Bopp-Straße gerufen worden waren. Davor abgestellt: ein Karton mit einem Häschen darin. Das Tier wurde zwischenzeitlich an eine Tierauffangstation vermittelt.