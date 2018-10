11.09.2018 06:15 Forst Stubentiger in Not: Feuerwehr befreit Katzenjunges aus Regenrinne

Die Feuerwehr hat in Forst (Landkreis Karlsruhe) ein Katzenjunges aus einem Abwasserrohr befreit. Das erst wenige Wochen alte Tier war am Montagabend vom Dach eines Wohnhauses in die Regenrinne gerutscht, wie die Feuerwehr mitteilte.