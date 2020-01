vor 1 Stunde A5 bei Kronau Stauchaos auf der A5 Richtung Norden: Mehrere Laster in Unfall beteiligt. Autobahn voll gesperrt

Auf der A5 zwischen Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf kam es am gegen 14 Uhr zu einem schweren Unfall, an dem mehrere Laster beteiligt sind. Der Unfall ereignete sich wohl am Stauende, wie die Polizei Mannheim schreibt.