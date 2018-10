vor 2 Stunden Bretten Schwerer Unfall bei Bretten: Autofahrerin übersieht beim Abbiegen den Gegenverkehr

Zwei Senioren sind bei einem Verkehrsunfall in Bretten (Kreis Karlsruhe) schwer verletzt worden. Eine 79-jährige Autofahrerin habe am Sonntagabend beim Linksabbiegen einen anderen Wagen übersehen, teilte die Polizei in der Nacht zu Montag mit.