vor 4 Stunden Karlsruhe/Bruchsal Schwerer Unfall auf A5 bei Bruchsal: eine Person wurde schwer verletzt - rund 50.000 Euro Sachschaden

Wie die Polizei in einer Eilmeldung mitteilt, kam es auf der A5 Richtung Norden zu einem schweren Unfall. Dabei sollen drei Laster beteiligt sein. Ein Lkw Fahrer wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zwischenzeitlich bildete sich ein über 20 Kilometer langer Stau auf der Strecke in Richtung Heidelberg.