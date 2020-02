Auf der A5 Frankfurt Richtung Heidelberg hat sich in Höhe Bruchsal ein Unfall ereignet. Die Autobahn ist in dieser Fahrtrichtung voll gesperrt.

Nach ersten Informationen der Polizei sind drei Lkws beteiligt. Der Unfall ereignete sich zwischen der Autobahnausfahrt und der Raststätte Bruchsal. Die Bergungsarbeiten dauern vermutlich bis 14 Uhr.

Weitere Behinderungen gibt es auf der Gegenfahrbahn in Richtung Karlsruhe zwischen Kronau und Bruchsal. Hier hat es bei Kronau am Mittwochmorgen ebenfalls einen schweren Lkw-Unfall in Fahrtrichtung Karlsruhe gegeben. Derzeit wird die Fahrbahn gereinigt.

Unfall mit drei Lkws

Gegen 7.35 Uhr fuhr ein Lkw-Lenker im Stau-Ende auf einen weiteren Lkw auf. Durch den Aufprall wurde beide Fahrzeuge ineinander geschoben.

Der Verursacher und ein weiterer Fahrer wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 150.000 Euro. Zur Unfallaufnahme waren zwei Fahrstreifen gesperrt.

Aktuelle Verkehrsinformationen im Staumelder

Aktuelle Verkehrsinformationen in unserem ka-news.de-Staumelder: https://www.ka-news.de/verkehr/staumelder./

Weitere Informationen folgen, sobald sie uns vorliegen.