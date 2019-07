vor 22 Stunden Bruchsal Schwarzfahrer legt sich mit Polizisten an: Anzeige wegen Hausfriedensbruch

Ein 62 Jahre alter Schwarzfahrer hat am Bahnhof in Bruchsal einen Bahn-Mitarbeiter beleidigt und sich mit einer Streife der Bundespolizei angelegt. Der Mann habe mehrere Male versucht, sich vom Ort der Kontrolle zu entfernen, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit.