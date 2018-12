vor 1 Stunde Östringen Scheune steht in Vollbrand: Ursache bislang unklar

Ein Scheunenbrand ist am Sonntagnachmittag im Östringer Ortsteil Tiefenbach ausgebrochen. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens sind nach aktuellem Stand noch unklar, so die Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe in ihrer Pressemitteilung. Die Kriminalpolizei habe hierzu die Ermittlungen aufgenommen.